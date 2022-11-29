“الوزراء” يوافق على إنشاء المركز الوطني لسلامة النقل

عقد مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
ووافق المجلس على إنشاء مركز باسم “المركز الوطني لسلامة النقل”، وفقاً لترتيباته التنظيمية، كما وافق على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية ساوتومي وبرينسيبي الديمقراطية، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على بروتوكول بذلك.
وأكد المجلس على ما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق ومدن المملكة؛ كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها أمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها خادم الحرمين من رئيس جمهورية أذربيجان، وتتصلان بالعلاقات التي تربط المملكة مع بلديهما الشقيقين.
كما استعرض مؤشرات أداء الاقتصاد بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2022م، وما حققته الصادراتِ السلعيَّة غير البترولية من نمو بنسبة 13.1% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والجهود المبذولة والمبادرات التي من شأنها تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون التقني في مسائل الرقابة النووية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة والمكتب الوطني للأمان النووي في جمهورية التشيك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين وزارة الداخلية بالمملكة ونظيرتها الإماراتية.
ثالثاً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية ساوتومي وبرينسيبي الديمقراطية، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على بروتوكول بذلك.
خامساً: الموافقة على رفع رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأرجنتينية المشتركة إلى مستوى وزير برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة.
سادساً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة تشيلي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.
سابعاً: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في دولة الكويت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: إنشاء مركز باسم “المركز الوطني لسلامة النقل”، وفقاً لترتيباته التنظيمية.
تاسعاً: الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من تاريخ 2 / 7 / 1443هـ الموافق 3 / 2 / 2022م إلى تاريخ 18 / 6 / 1445هـ الموافق 31 / 12 / 2023م، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة أيهما يسبق.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس الجلسة التي عقدها #مجلس_الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/HTBoizqDX2
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 29, 2022