محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٥/٥هـ سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي .والفريق المرافق له .
واطلع سمو المحافظ خلال الزيارة على تقرير الإنجازات الخاص بالادارات الفرعية بالمحافظة التابعة لفرع الوزارة خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء قدم سموه التهنئة لمنسوبي مركز التأهيل الشامل للإناث بمحافظة الخرج على حصولهم جائزة التميز على مستوى مناطق المملكة من حيث الاداء والخدمات المقدمة.
كما نوّه سموه على تظافر جهود الادارات الفرعية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المحافظة وتكاملها مع الجهات الاخرى بما يضمن سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.