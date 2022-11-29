وزير “النقل”: المركز الوطني لسلامة النقل سيحلل الحـوادث الجسيمة لعدم تكرار وقوعها

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، اليوم (الثلاثاء)، أن إنشاء المركز الوطني لسلامة النقل، يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات.
وأضاف الجاسر أن المركز الوطني لسلامة النقل سيمارس دوره في تحليل الحـوادث الجسيمة المتعلقة بسلامة النقل بجميع أنماطه، مشيراً إلى أن هذه عملية تُجرى لغرض عدم تكرار وقوع الحـوادث الكبيرة.
وأوضح أن هذه العملية تشمل جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج، وإعداد التقارير، وإصدار المؤشرات المتعلقة بسلامة النقل؛ بما يسهم في تعزيز الوعي ونشر ثقافة سلامة النقل، وإنشاء قاعدة معلوماتية تضم بيانات حوادث سلامة النقل وما يلزمها.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز سيمكن الوزارة من القيام بدورها القيادي لمنظومة النقل، وكمرجع لجميع أنماط النقل في القطاع، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع القطاعات المكونة للمنظومة والجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
وأعرب الجاسر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لسلامة النقل.