الملكية الفكرية.. تحرك لافت في حماية الحقوق الإبداعية

من يحمي حقوق الموسيقيين، الملحنين منهم والموزعين، ومهندسي الصوت من استغلال أعمالهم الفنية؟ سؤال عريض يرافق مسيرة أولئك الذين يبدعون الفنون.
فيما يشكل هاجساً لدى البعض خشية من ضياع حقوقهم المادية والمعنوية، عبر السرقات الفنية، أو استغلال تلك الأعمال من دون إذن رسمي، أو التعدي عليها بإدخال بعض التغييرات.
إذ يعد غياب الثقافة القانونية، وبخاصة في الحقل الموسيقي، أمراً من شأنه هدر عائدات الفنانين؛ لذا عقدت الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع شركة الترفيه الموسيقي السعودية “مدل بيست” جلسة حوار خاصة بـ عنوان “حقوق الملكية الفكرية في المجالات الإبداعية، في مهرجان إكس بي، بمشاركة الأمير أحمد بن سلطان، الشهير بـ “سهم” .
الاعتداء على الأعمال الفنية.. معاناة قديمة
جلسة الحوار ناقشت سبل حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والمبدعين والموسيقيين، وفي هذا الإطار، أكد الملحن سهم أن التعدي على الأعمال الفنية للموسيقيين تعد معاناة قديمة بالنسبة للمؤلفين، وتعود إلى زمن الأسطوانات الفنية.
ولفت إلى أن تشريعات هيئة حقوق الملكية الفكرية في سبيل حماية حقوق الفنانين، تعد وسيلة ستساعد المبدعين على التفرغ من أعمالهم الخاصة للتفرغ للإبداع الموسيقي، الذي بدوره سيعود عليهم بأرباح طائلة، مشيراً إلى أن التشريعات التي وضعتها الهيئة ستسهل عملية الإبداع.
الملكية الفكرية.. خطوات عملية
من جهته، أكد هشام العريفي، مدير السياسات الفكرية في الهيئة السعودية للحقوق الفكرية، أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في استحداث منظمة للإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين، مثل كتّاب الأغنيات، والملحنين، والمطربين، وستصبح هذه المنظمة رائدة على مستوى الشرق الأوسط بحكم عدم توافر أي منظمة في هذا الاتجاه.
منظمة للإدارة الجماعية لأعمال الفنانين
وأشار العريفي إلى أن منظمات الإدارة الجماعية تعد كياناً غير ربحي، فيما تتحصل على رسوم نظير تسيير عملياتها، ومتابعة تحصيل العوائد المالية نتيجة استخدام المخزون الثقافي والإبداعي لأعضائها.
الإدارة الجماعية.. عوائد مجدية للفنان
ولفت إلى أن هذه المنظمة وجدت لكي تساعد في تسريع التطور الإبداعي في جميع المجالات، وتيسير الحصول على حقوق المحتوى الإبداعي؛ لكي يستفيد المبدعون كحق أصيل لهم؛ وهو حق مفقود في السابق نظراً إلى عدم توافر تشريعات سابقة تحمي المبدعين، حسب ما يؤكد.
تحرك لافت في حماية الحقوق الإبداعية
في حين أشارت الهنوف الدباسي، المدير التنفيذي لحقوق المؤلف في هيئة حقوق الملكية الفكرية، إلى دور الهيئة الذي تبذله في سبيل حماية حقوق الملكية للمبدعين، والفنانين، وبخاصة أن هذا الملف ينال اهتماماً لافتاً من عمل الهيئة.
وبينت الدباسي أن الهيئة تعنى بخلق بيئة مناسبة لتحفيز الإبداع، والمبدعين من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية، إلى جانب من استحداث أو تعديل اللوائح والمواد الخاصة في هذا الصدد.
وفق “أخبار 24”.