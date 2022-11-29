“بوابة الدرعية” تعلن عن 16 فندقاً بعلامات تجارية فاخرة

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية، اتفاقيات لإضافة 16 فندقاً عالمياً، تتبع عدداً من العلامات التجارية؛ لتنضم إلى 16 علامة فندقية أعلن عنها سابقاً؛ ليصل عدد الفنادق المقرر إنشاؤها إلى 32 فندقاً ذات العلامات التجارية الأشهر على مستوى العالم.
وسيتم إنشاء الفنادق الـ 16 الجديدة في منطقتين ضمن المخطط الرئيسي لتطوير بوابة الدرعية، هما “الدرعية ووادي صفار”، ومن المقرر افتتاح أول تلك الفنادق في 2023.
وتقدم البنية التحتية للمرحلة الأولى من بناء الفنادق تصوراً منسجماً مع المناظر الطبيعية للبيئة المحلية وعناصر التصميم النجدي التقليدية، في حين تقدم المرحلة التالية للزوار تجربة تصميم نجدي أكثر تطوراً.
وستشهد كلتا المرحلتين افتتاح مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة التي تتميز بتصميمها المتطور، وستشكل علامة “أنانتارا” الجذور التايلاندية التي تمثل جزءاً من فنادق “ماينور”.
فيما تسعى فنادق “كورينثيا” إلى البناء على إرثها في مجال الضيافة والتصاميم المميزة في المرحلة الأولى, وستضم “أديشن” من مجموعة فنادق “ماريوت” العالمية, وستقدم فنادق “تاج” الشهيرة عالمياً مزيجاً من الضيافة الهندية.
أما فندق “لانغهام – الدرعية”، ستعكس الأناقة في التصميم, ويؤكد كونراد هيلتون أن “والدورف أستوريا الدرعية” سيقدم التزاماً بالخدمة الراقية، والتجارب الفريدة، والخبرة في الطهي, كما ستوفر الدرعية العديد من خيارات الفنادق الراقية التي تقدم للمسافرين خيارات مريحة.
وستعمل فنادق “ون هوتيل”، على تقديم أفضل التصاميم الفاخرة المستدامة, إضافة إلى ذلك سوف تضيف “فنادق ومنتجعات بيندري” لمسة فاخرة لثقافة المنطقة، وتقدم خدمة أصيلة مصمّمة خصيصاً للمسافرين, أما فندق “تري هاوس” فسوف يضيف لنزلائه تجربة مفعمة بالراحة.
وسيتضمن المخطط الرئيسي في الدرعية، العديد من الخيارات الفندقية الراقية؛ بما في ذلك فندق “حياة بليس” الذي يجمع بين الأناقة والابتكار؛ فيما يمثّل فندق “موكسي” التابع لماريوت” علامة تجارية بأسعار معقولة, وستضيف “راديسون ريد” التابعة لمجموعة فنادق “راديسون” لمسة مفعمة بالمرح.
ويمتاز وادي صفار بجماله الطبيعي، ويمثل وجهة زاخرةً بالتراث؛ ليستقبل الموقع العديد من العلامات التجارية، منها “مجموعة فاينا” عبر مشروع عالمي مع مجموعة “أكور”؛ وسيركز فندق “فاينا” على إيجاد بيئة ترتكز على التجارب الثقافية في وادي صفار.
كما ستوفر “فنادق ومنتجعات مونتاج” الأناقة والراحة، وتجارب الطهي، وسيظهر فندق “ذا شيدي” التابع لمجموعة فنادق “جي إتش إم” الأناقة، فيما تمتاز منتجعات “ويل هيلث ريتريت” بأنها مخصّصة للرفاهية.
وفق “أخبار 24”.