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رياضة > مدرب السنغال: طموحنا الوصول لأبعد نقطة فى المونديال
29/11/2022   10:50 م

مدرب السنغال: طموحنا الوصول لأبعد نقطة فى المونديال

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أعرب مدرب السنغال أليو سيسيه  عن سعادته الغامرة بتأهل منتخب بلاده للدور ثمن النهائي عقب فوزه اليوم على نظيره الإكوادوري 2 / 1 فى الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم  قطر 2022.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن المنتخب السنغالي استحق التأهل بجدارة وقد عملوا جميعا على أن يكون المنتخب في أفضل حالاته الفنية والمعنوية للمباراة من أجل التأهل وبعد ذلك سيكون التفكير في المرحلة التالية، موضحا أن طموحات السنغال هي الوصول لأبعد نقطة في المونديال ولكن خطوة بخطوة.

وأضاف المدرب أن الروح الجماعية والمسؤولية التي تحلى بها اللاعبون كانت سببا في التأهل والعودة للمباراة حتى بعد أن تلقى المنتخب هدف التعادل الإكوادوري فكان من الطبيعي أن يتحقق الفوز في المباراة والتأهل بجدارة، وكان من الضروري أن يظهر المنتخب المستوى المتوقع منه.

وأكد سيسيه أنه لا يفكر في المنتخب الذي سيواجهه في ثمن النهائي ولا يفضل منتخبا بعينه من المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا وأمريكا وإيران وويلز. وفق “أخبار 24”.

مدرب السنغال: طموحنا الوصول لأبعد نقطة فى المونديال

رياضة
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