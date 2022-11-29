شهدت منطقة تبوك وعدة محافظات تابعة لها “ضباء الوجه وأملج” هطول غزير للأمطار، حيث سالت على إثرها الأودية، كما انهارت الصخور على عدة طرق سريعة.
ورصدت عدسة “أخبار 24” جريان مياه الأمطار التي غطت مساحات واسعة، وجهود الجهات المختصة لإعادة فتح الطرق وإصلاحها، فيما شهدت بعض شوارع منطقة تبوك ارتفاعاً لمنسوب المياه.
يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة تبوك، ومناطق أخرى صباح اليوم الثلاثاء حتى غد الأربعاء مطالبة الجميع بتوخي الحذر.
جريان أودية وإغلاق لبعض الطرق جراء #الأمطار على منطقة #تبوك https://t.co/8Bm54kAROf pic.twitter.com/ODldmJyGxX
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 29, 2022