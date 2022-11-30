أمير عسير يعزي ذوي الأسرة ضحية الحادِث الأليم بطريق الرين وادي الدواسر

قدّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، التعازي لذوي الأسرة التي توفيت جراء الحادِث المروري الأليم الذي وقع (الجمعة) الماضية بين مركبتين على طريق الرين ووادي الدواسر.
وزار أمير المنطقة المواطن إبراهيم بن محمد آل السعيد أمس (الثلاثاء) في مدينة أبها، حيث قدم له واجب العزاء في وفاة ابنه محمد وأسرته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
وكان حـادث التصادم وقع بالقرب من هجرة النميص، خلال توجه الأسرة من أبها إلى الرياض، حيث أسفر عن وفاة الأسرة المكونة من الأب والأم وخمسة من الأبناء والبنات، بالإضافة إلى العاملة المنزلية الفلبينية، وشخص آخر.
وفق “أخبار 24”.