“جاهز” تستحوذ على تطبيق “ذا شفز” مقابل 650 مليون ريال

أعلنت شركة “جاهز” الدولية لتقنية نظم المعلومات، اليوم (الأربعاء)، توقيع اتفاقية للاستحواذ على أكثر من 134 ألف سهم، تمثل 100% من رأس مال شركة “ذا شفز إس بي في إل تي دي”.
وقالت “جاهز”، في بيان نُشر على منصة “تداول”، إن المقابل المالي للصفقة سيتكون من سداد مبلغ نقدي بقيمة 325 مليون ريال، وإصدار أسهم جديدة في شركة “جاهز” لمساهمي شركة “ذا شفز” البائعين، باستثناء شركة “صقر فاند إل بي”، بقيمة 325 مليون ريال، مشيرة إلى أنه تم احتساب الأسهم باستخدام المتوسط السعري لحجم تداول أسهم “جاهز” لفترة الخمسة أشهر السابقة لتوقيع الاتفاقية.
ووفق البيان، ستُمثل الأسهم الجديدة المصدرة في “جاهز” أقل من 5% من رأس مالها عند إتمام صفقة الاستحواذ، ومع إتمام الاستحواذ، ستتم زيادة رأس مال “جاهز” من نحو 104.9 مليون ريال إلى نحو 108.7 مليون عن طريق إصدار 376.87 ألف سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة “ذا شفز” البائعين باستثناء شركة صقر فاند إل بي.
وأكمل البيان: وبذلك تزيد أسهم “جاهز” بنسبة 3.6%، من نحو 10.49 مليون سهم عادي، إلى نحو 10.87 مليون سهم عادي، بالإضافة إلى ذلك سيحصل مؤسسو شركة “ذا شفز” على مبلغ إضافي قدره 100 مليون ريال يتم تسديده نقدًا فقط في حال تحقيق نتائج معينة فيما يخص أداء شركة ذا شفز خلال الفترة من 1 يناير- 31 ديسمبر 2022م.
جدير بالذكر أن “ذا شفز” هي الشركة المشغلة لتطبيق “ذا شفز” لتوصيل الطعام والحلويات والزهور والعطور والسلع الترفيهية في المدن الرئيسية بالمملكة، وستسمح صفقة الاستحواذ لشركة جاهز بالتوسع في مجال تقديم خدمات توصيل الأطعمة من المطاعم وتعزيز منصاتها الرائدة في مجال مطاعم الخدمة السريعة. وفق “أخبار 24”.