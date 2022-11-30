وزير الطاقة يعلن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في المملكة

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن شركة (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.
وأضاف أنه جرى اكتشاف حقل “أوتاد” للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد (142) كلم جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد-108001) بمعدل )10( مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(740) برميلًا من المكثفات، كما تدفق الغاز من البئر (أوتاد -100921) بمعدل )16.9( مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و)165 (برميلًا من المكثفات.
وأشار إلى اكتشاف حقل “الدهناء” للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد (230) كلم جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء-4) بمعدل (8.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء-370100) بمعدل (17.5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و(362) برميلًا من المكثفات.
وأكد وزير الطاقة أن هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي ما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل. وفق “أخبار 24”.
واختتم وزير الطاقة تصريحه بحمد الله وشكره على ما أنعم به على هذا البلد من خيرٍ وفير، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.