وزير الدفاع يلتقي وزيرة الصناعة الإسبانية ويشهد توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الإسبانية

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو، وشهد توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الإسبانية.
وأشاد الأمير خالد بن سلمان بحضور الوزيرة الإسبانية ماريا رييس ماروتو مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وشركة نافانتيا الإسبانية، للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتمكين قدرات وزارة الدفاع وبنائها، وحرصه على توطين الصناعات العسكرية، بما يُسهم في تحقيق الغاية الوطنية؛ بالمحافظة على أمن وطننا والمنطقة.
ووقع المذكرة من جانب وزارة الدفاع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البِياري، ومن جانب الهيئة المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة ومن جانب شركة نافانيتا الإسبانية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة ريكاردو جارسيا باقيورو.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.
وتتضمن الاتفاقية، قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030.
وتركز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.
وفق “أخبار 24”.