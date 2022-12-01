استقبلت 55 وزيراً من حول العالم.. اختتام القمة العالمية للسفر والسياحة في الرياض

اختُتمت، أمس (الأربعاء)، أعمال الدورة الـ 22 للقمة العالمية للسفر والسياحة تحت شعار “السفر من أجل مستقبل أفضل”، حيث استقبلت القمة 55 وزيراً من حول العالم، وأكثر من 250 رئيساً تنفيذياً لشركات كبرى، وأكثر من 60 سفيراً ودبلوماسياً.
من جانبه، أبدى وزير السياحة الأستاذ خالد الخطيب سعادته باستضافة المملكة للقمة، موجهاً شكره للوزارة والمجلس العالمي للسفر والسياحة، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق التنمية السياحي، وجميع الشركاء لمساهمتهم في إنجاح الحدث. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الخطيب أن المملكة نجحت في استضافة أكبر قمّة عالمية على الإطلاق، بمشاركة 8 آلاف مشارك، وملايين المتابعين على الإنترنت، مشيراً إلى أن القمة تضمنت تبادل الرؤى لمستقبلٍ أفضل للسفر، وكلماتٍ ملهمة، وجلساتٍ حوارية، واتفاقيات وشراكات عديدة.
اختتام أعمـال الـدورة الـ 22 للقمـة العالميـة للسفـر والسياحـة في العاصمة الريـاضhttps://t.co/y90ddrwBNX#واس_عام pic.twitter.com/788D5tA3WO
— واس العام (@SPAregions) November 30, 2022