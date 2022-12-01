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جديد المحليات > مطاعم “فان فيستفال” بموسم الرياض تقدم وجبات مجانية لمشجعي المنتخب
01/12/2022   7:13 ص

مطاعم “فان فيستفال” بموسم الرياض تقدم وجبات مجانية لمشجعي المنتخب

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حرصت بعض المطاعم المتواجدة في منطقة “فان فيستفال” بموسم الرياض، على إعطاء وجبات طعام مجانية لزوار المقر، بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره المكسيكي، في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وأقدمت المطاعم على هذه الخطوة؛ احتفالاً وتشجيعاً للمنتخب الوطني الذي استطاع تحقيق نتائج طيبة في المونديال، أبرزها الانتصار على الأرجنتين في مباراته الأولى بالدور الحالي.

ويضمن الفوز على المكسيك الصعود بالأخضر إلى دور الـ16 من البطولة، كما يحتاج لانتصار الأرجنتين على بولندا بفارق هدفين، في حال تعادل مع المكسيك.

وفق “أخبار 24”.

مطاعم “فان فيستفال” بموسم الرياض تقدم وجبات مجانية لمشجعي المنتخب

جديد المحليات
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