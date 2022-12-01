رغم الوداع.. محمد العويس يسجل رقمًا مميزًا بين حراس مرمى المونديال

قدم حارس مرمى المنتخب السعودي، اللاعب محمد العويس، مستويات كبيرة زينت مسيرة الأخضر في كأس العالم 2022، وكان له دور بارز في تحقيق الفوز التاريخي أمام الأرجنتين في إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال.
وشهدت مباريات المنتخب السعودي الثلاث في كأس العالم FIFA قطر 2022 تألقًا لافتًا من العويس الذي وضع اسمه بين أفضل حراس المرمى في دور المجموعات.
وجاء العويس ثانيًا في قائمة أكثر الحراس تصديًا للكرات في المونديال حتى الآن بـ14 تصديًا، وبفارق 4 تصديات فقط عن البولندي “فيوتشيك تشيزني” الذي تصدى لـ 18 كرة. وفق “أخبار 24”.
وحرم العويس المنتخب المكسيكي من التأهل إلى ثمن النهائي بعدما أنقذ 4 فرص محققة في المباراة التي حسمتها المكسيك بالفوز 2-1، كما قدم مباراة كبيرة أمام بولندا رغم الخسارة 0-2.