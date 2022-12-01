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رياضة > رسالة من وزير الرياضة إلى اللاعبين والجماهير بعد وداع مونديال 2022
01/12/2022   7:09 ص

رسالة من وزير الرياضة إلى اللاعبين والجماهير بعد وداع مونديال 2022

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وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة شكر إلى نجوم المنتخب الوطني السعودي، وذلك بعدما ودع الأخضر النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 عقب الهزيمة بثنائية مقابل هدف أمام نظيره المكسيكي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرًا لنجومنا ما قصرتوا.. وشكرًا لجمهورنا الغالي.. وخيرها في غيرها للجميع”.

وتقدم المنتخب المكسيكي بعد مرور 47 دقيقة عن طريق لاعبه هنري مارتن قبل أن يضيف زميله لويس تشافيز الهدف الثاني في الدقيقة 52، فيما سجل هدف الأخضر سالم الدوسري في الدقيقة 45+4. وفق “أخبار 24”.

وتوقف رصيد الأخضر بعد هذا الفوز عند النقطة 3 في المركز الرابع ليُغادر البطولة، فيما رفع المنتخب المكسيكي رصيده للنقطة 4.

رسالة من وزير الرياضة إلى اللاعبين والجماهير بعد وداع مونديال 2022

رياضة
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