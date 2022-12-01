طقس اليوم.. أجواء باردة على المناطق الشمالية وسحب ممطرة بمكة والأجزاء الجنوبية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير طقساً بارداً على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و27 درجة بالمدينة المنورة، و28 درجة بالرياض، و30 درجة بالدمام، و33 درجة في جدة، و22 درجة في أبها).