“مكافحة المخدرات” تعلن طرح عدد من الوظائف العسكرية على رتبة جندي

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم (الخميس)، طرح عدد من الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة جندي.
وقالت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، إن التخصصات المطلوبة على رتبة جندي (فني موسيقى، وأعمال وسائل رقابية حية)، مشيرة إلى أن التقديم سيبدأ بعد غد (السبت)، وينتهي (الخميس) من نفس الأسبوع، من خلال (أبشر- توظيف).
وأشارت المديرية إلى أنه من شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفاً في جهة حكومية، وكذلك ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. وفق “أخبار 24”.