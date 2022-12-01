أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، انخفاض حالات الإصابة الجديدة والحالات الحرجة، المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وتواصل انخفاض حالات التعافي من المرض.
وأوضحت إحصائيات الوزارة تسجيل 43 حالة إصابة جديدة، بانخفاض 5 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 825640 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 813180 حالة.
وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9465 حالة، لافتة إلى تسجيل خروج حالة حرجة من العناية المركزة لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 47 حالة.
وفق “أخبار 24”.