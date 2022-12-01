الهيئة العامة للعقار: ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة لضوابط الإعلانات خلال نوفمبر

قالت الهيئة العامة للعقار، إنها ضبطت 4293 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وضوابط تحليل أسواق العقار خلال نوفمبر الماضي.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تضمنت عدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض)، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار والخدمات المتعلقة به، كما شملت المخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار وما من شأنه إحداث تأثير يتسبب في إرباك للعموم، وعدم الموضوعية وعدم الحياد والمبالغة في الطرح.
وأبانت أنها عالجت 2147 مخالفة، في الوقت الذي لا تزال 1892 مخالفة تحت الإجراء، فيما وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 7 نزاعات عقارية.
وأشارت الهيئة إلى أنها رخصت لمنصة عقارية إلكترونية، فيما حصلت 56 منشأة عقارية على تصنيف منشآت الوساطة العقارية، كما بلغ عدد المسجلين في خدمة “عقاري” 4448 مستفيدًا، وبلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 288 منشأة عقارية.
وأفادت بأنه تقدم للحصول على خدمة “معلن عقاري” 2990 طلبًا (منها 249 للمنشآت، و2741 للأفراد)، وسجلت خدمة التفاوض 873 تفويضًا عقاريًا إلكترونيًا، فيما استقبلت لجنة معالجة تسجيل أخطاء الملكية “ملكية” 70 اعتراضاً خلال شهر نوفمبر. وفق “أخبار 24”.