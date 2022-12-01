يستمر لـ6 أيام بساحة الصفاة.. افتتاح معرض “العرضة السعودية” الإثنين المقبل

أعلنت وزارة الثقافة أنها أتمت الاستعداد لافتتاح معرض خاص بالعرضة السعودية في ساحة الصفاة بجانب قصر المصمك في مدينة الرياض يوم (الإثنين) المقبل.
وأوضحت الوزارة أن المعرض سيقدم على مدى 6 أيام أنشطة وفعاليات متنوعة تحتفي بواحد من عناصر التراث الثقافي السعودي، وتُبرز قيمته الثقافية، ومدى ارتباطه بالهوية الوطنية، كما يسعى إلى تقديم تجربةٍ نوعية وثرية للزوّار بمحتوى تاريخي وغنيّ، وفي قالب بصري مستمد من الطبيعة الصحراوية.
وتتضمن العروض عرضاً مرئياً لعرضة حداء الخيل بالطريقة التي أدّاها الملك عبد العزيز مع عرض الفرسان وهم على ظهور الخيول، وقصائد الحداء مع نغماتها، وعرضاً للعلم السعودي وتطوره خلال تاريخ الدولة السعودية، ومقولات لعددٍ من الملوك والأمراء، وقصائد في مدح راية التوحيد والتفاخر بها، إلى جانب تجسيد “عرضة الانتصار في الحرب” عبر عرض مصور.
ويشتمل المعرض على “العرضة في عهد الملوك” والذي يتضمن عرضاً مصوراً لملوك المملكة أثناء تأديتهم العرضة، كما يتضمن الأزياء التي ارتداها الملوك لهذه المناسبات، وسيوفهم المستخدمة فيها، وصوراً منها، كما يحتوي على “معهد فرسان العرضة” الذي سيتم من خلاله تعليم جميع الفئات العمرية عبر مدربين محترفين ومعتمدين.
ويضم كذلك جناح “العرضة عالمياً” والذي يتكون من صور متنوعة لعدد من رؤساء دول العالم والدبلوماسيين البارزين لحظة أدائهم العرضة السعودية، وكذلك جناح “حرفيي العرضة” الذي يُعرّف بصناعة أزياء العرضة، والعقال المقصب، متضمناً أسماء صانعيها وحرفييها، بالإضافة إلى سينما العرضة، ومنطقة التصوير، والمقهى، ومعرض التذكارات، وعرض حي لفرقة الدرعية للعرضة السعودية. وفق “أخبار 24”.