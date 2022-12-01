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جديد المحليات > سوق الأسهم السعودية يتراجع خلال نوفمبر 6.61%
01/12/2022   10:03 م

سوق الأسهم السعودية يتراجع خلال نوفمبر 6.61%

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أغلق سوق الأسهم السعودية، في نهاية شهر نوفمبر، عند مستوى 10896 نقطة منخفضًا 771 نقطة بنسبة 6.61% مقارنة بإغلاق الشهر السابق، وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر العام (تاسي) خلال الشهر يوم 7 نوفمبر عند مستوى 11.598 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية، للأسهم المصدرة في نهاية شهر نوفمبر 10.217 مليار ريال مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 4.78% مقارنة بالشهر السابق، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 106.66 مليار ريال بانخفاض بلغت نسبته 8.29% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 2.96 مليار سهم مقابل 3.19 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق بانخفاض بلغت نسبته 15.49%، وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر 6.74 مليون صفقة مقابل 6.78 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الشهر السابق بانخفاض بلغت نسبته 0.67%. وفق “أخبار 24”.

سوق الأسهم السعودية يتراجع خلال نوفمبر 6.61%

جديد المحليات
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