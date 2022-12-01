سوق الأسهم السعودية يتراجع خلال نوفمبر 6.61%

أغلق سوق الأسهم السعودية، في نهاية شهر نوفمبر، عند مستوى 10896 نقطة منخفضًا 771 نقطة بنسبة 6.61% مقارنة بإغلاق الشهر السابق، وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر العام (تاسي) خلال الشهر يوم 7 نوفمبر عند مستوى 11.598 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية، للأسهم المصدرة في نهاية شهر نوفمبر 10.217 مليار ريال مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 4.78% مقارنة بالشهر السابق، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 106.66 مليار ريال بانخفاض بلغت نسبته 8.29% مقارنة بالشهر السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 2.96 مليار سهم مقابل 3.19 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق بانخفاض بلغت نسبته 15.49%، وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر نوفمبر 6.74 مليون صفقة مقابل 6.78 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الشهر السابق بانخفاض بلغت نسبته 0.67%. وفق “أخبار 24”.