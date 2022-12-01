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رياضة > الأخضر يعلن: إصابة الدوسري في أربطة الكاحل.. العويس في عضلة الكتف.. والبليهي بالخلفية
01/12/2022   10:03 م

الأخضر يعلن: إصابة الدوسري في أربطة الكاحل.. العويس في عضلة الكتف.. والبليهي بالخلفية

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أعلن المنتخب الوطني، مساء اليوم الخميس، حجم إصابات الثلاثي محمد العويس، سالم الدوسي وعلي البليهي.

وكشفت الفحوصات عن وجود إصابة لدى اللاعب سالم الدوسري في أربطة مفصل الكاحل الأيسر، وإصابة محمد العويس في عضلة الكتف الأيمن، وإصابة علي البليهي في العضلة الخلفية.

وتم التواصل مع الجهاز الطبي بنادي الهلال والرفع بالتقارير الطبية المفصلة بذلك.

خسر المنتخب السعودي بعدما تقدم المنتخب المكسيكي بعد مرور 47 دقيقة عن طريق لاعبه هنري مارتن قبل أن يضيف زميله لويس تشافيز الهدف الثاني في الدقيقة 52، فيما سجل هدف الأخضر سالم الدوسري في الدقيقة 45+4.

وتوقف رصيد الأخضر بعد هذا الفوز عند النقطة 3 في المركز الرابع ليُغادر البطولة، فيما رفع المنتخب المكسيكي رصيده للنقطة 4، وتأهل كل من الأرجنتين في الصدارة وبولندا في وصافة المجموعة الثالثة.

الاخضر

وفق “أخبار 24”.

الأخضر يعلن: إصابة الدوسري في أربطة الكاحل.. العويس في عضلة الكتف.. والبليهي بالخلفية

رياضة
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