“الثقافة” تنظم ملتقيات افتراضية لبرنامج “الابتعاث الثقافي”

تنظم وزارة الثقافة، ملتقى برنامج الابتعاث بالتعاون مع الهيئات الثقافية، خلال الفترة من الثلاثاء 6 ديسمبر إلى 23 يناير المقبل، وذلك عبر لقاءات افتراضية تغطي كافة الموضوعات المتعلقة بالبرنامج.
ودعت الوزارة، الشباب الراغبين في دراسة التخصصات الثقافية إلى التسجيل لحضور هذه اللقاءات الافتراضية على الرابط، للاستفادة من البرنامج.
ويستهدف الملتقى، طلاب الجامعات، والفنانين والمهتمين بفرص الابتعاث في المجالات الفنية والثقافية، حيث يسلط الضوء على التخصصات التي تهم المنظومة الثقافية بكافة قطاعاتها. وفق “أخبار 24”.
ويهدف الملتقى الافتراضي، إلى رفع الوعي ببرنامج الابتعاث الثقافي، والتعريف به، وفهم متطلبات واحتياجات المستفيدين من البرنامج، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز التواصل مع منتسبي المنظومة في المملكة.