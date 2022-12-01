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جديد المحليات > اعتباراً من اليوم.. بدء تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات
01/12/2022   10:02 م

اعتباراً من اليوم.. بدء تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق التجهيزات الفنية وأدوات السلامة اللازمة للحافلات، اعتباراً من اليوم (الخميس)؛ وذلك لجميع حافلات النقل التعليمي والمتخصص للمرخصين في مزاولة نقل الركاب بالحافلات.

وأوضحت أنه يستثنى من القرار الحافلات ذات سنة الصنع 2014م، وأقل، من المتطلبات والشروط للتجهيزات الفنية وأدوات السلامة، ماعدا نظام التتبع الإلكتروني (AVL Tracking System).

وأضافت الهيئة أن التجهيزات الفنية للحافلات تشمل أدوات السلامة العامة وعلامات مخارج الطوارئ والوقوف المتكرر، والشاشات الإلكترونية التعريفية والكاميرات الداخلية، إضافة إلى أنظمة المؤشرات الضوئية.

وأشارت إلى أن التجهيزات ستسهم في تعزيز أمن وسلامة خدمات نقل الركاب بالحافلات، ورفع مستويات الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة، وضمان تطبيق الأنظمة والاشتراطات المتعلقة بمهام الهيئة العامة للنقل، ودورها التشريعي والتنظيمي لأنشطة وخدمات النقل في المملكة.

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وفق “أخبار 24”.

اعتباراً من اليوم.. بدء تطبيق التجهيزات الفنية للحافلات

جديد المحليات
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