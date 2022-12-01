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جديد المحليات > الصحة: 99 ألف مُراجِع للعيادات النفسية عام 2021
01/12/2022   10:02 م

الصحة: 99 ألف مُراجِع للعيادات النفسية عام 2021

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قدرت وزارة الصحة عدد المراجعين والمنومين الجدد في أقسام الصحة النفسية التابعة لها خلال العام الماضي 2021 بـ99.3 ألف مراجع ومنوم، بينهم 84.4 ألف مراجع، و14.9 ألف منوم.

ووفقا لبيانات الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بالوزارة، بلغ إجمالي عدد المراجعين والمنومين في أقسام الصحة النفسية التابعة لها 685.2 ألف مراجع ومنوم نهاية العام المذكور منهم 653.8 ألف مراجع؛ 84.4 منهم مرضى جدد و569.4 ألف متردد.

وبلغ إجمالي عدد المنومين في أقسام الصحة النفسية 31.4 ألف مريض، منهم 14.9 ألف مريض جديد، و16.5 ألف من المترددين السابقين على الأقسام النفسية.  وفق “أخبار 24”.

الصحة: 99 ألف مُراجِع للعيادات النفسية عام 2021

جديد المحليات
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