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رياضة > أشرف حكيمي: كتبنا التاريخ.. ونحلم بتحقيق شيء أكبر من ثمن النهائي
01/12/2022   10:02 م

أشرف حكيمي: كتبنا التاريخ.. ونحلم بتحقيق شيء أكبر من ثمن النهائي

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أعرب نجم منتخب المغرب، أشرف حكيمي عن سعادته البالغة عقب الفوز على كندا والتأهل لثمن نهائي كأس العالم.

وقال حكيمي في تصريحات لقناة الكأس القطرية: “خلقنا جوا عائليا والكل سعداء بتحقيق هذا الهدف، خلقنا مجموعة منسجمة ونعمل معا في نفس الطريق”.

وأضاف “عبرنا عن قدراتنا في المباريات التي لعبناها، نحلم بتحقيق شيء أكبر من الصعود. كتبنا التاريخ، منذ سنوات كثيرة لم نتخط الدور الأول ونجحنا في ذلك”.

وتأهل المنتخب المغربي لدور الـ 16 من النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه بثنائية مقابل هدف أمام نظيره الكندي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المونديال.

وسجل ثنائية المغرب كلًا من حكيم زياش في الدقيقة (4) و يوسف النصيري في الدقيقة (23)، فيما سجلّ لمنتخب كندا نايف أكرد هدفًا في مرماه بالخطأ بالدقيقة 40. وفق “أخبار 24”.

ورفع المنتخب المغربي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 7 في صدارة مجموعته، بينما يتذيل المنتخب الكندي المجموعة بدون أي نقاط.

أشرف حكيمي: كتبنا التاريخ.. ونحلم بتحقيق شيء أكبر من ثمن النهائي

رياضة
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