منحت منظمة “أبانا” الأمريكية، محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، جائزتها للإنجاز لعام 2022.
جاء ذلك خلال حفل أُقيم في مدينة نيويورك تكريمًا لريادته في مجال الخدمات المصرفية والتمويلية ونجاحه في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن الرميان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ورئيس مجلس إدارة معادن، وهو حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من “جامعة الملك فيصل” عام 1993م، وعلى شهادة من “مدرسة هارفارد للأعمال” في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007. وفق “أخبار 24”.