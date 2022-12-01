الصقر محمد العويس.. قفاز ذهبي أبهر الجميع في مونديال 2022

“النتيجة لا تعكس سير المباراة.. فقد كنا نستحق الهزيمة بفارق كبير من الأهداف لولا وجود الحارس.. أنقذنا من أهداف حيث كنا لم نستطع التعامل مع شراسة وحماس المكسيك.. هو حارس مميز وبفضله خرجنا بفارق هدف”.. هكذا أشاد المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بأداء حارس الأخضر محمد العويس، الذي نجح في إنقاذ الصقور من السقوط بهزيمة كبيرة في مونديال قطر 2022.
وصنع حارس مرمى الأخضر، محمد العويس الحدث في الجولة الأولى بكأس العالم، بعدما نجح في المهمة الصعبة التي وضعت على عاتقه، بإحباط محاولات التهديف والوقوف كالأسد لحراسة عرين الصقور الخضر، بعد الأداء البطولي الذي قدمه في ملحمة تاريخية للمنتخب أمام “راقصي التانجو”، ليكون له دور بارز في تحقيق الفوز التاريخي أمام الأرجنتين في إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال.
العويس وقف كالسد أمام محاولات رفاق “ميسي”، ليقدم 5 تصديات من داخل منطقة الجزاء، ويشتت الكرة مرة وحيدة، فيما لمس الكرة طوال المباراة 39 مرة، بجانب التمريرات الدقيقة بواقع 14/26، وحصل على تقييم يتفاوت بين 7 و8 درجات.
ونال محمد العويس جائزة أفضل لاعب “رجل المباراة” في مباراة السعودية والأرجنتين بعد مستواه الرائع.
لم يتألق العويس فقط في مباراة الأخضر الأولى في المونديال، فقد لعب دور البطولة في المونديال، رغم خروج الأخضر من دور المجموعات، حيث تألق بشكل لافت في المباريات الثلاث بدور المجموعات.
تميز أمام المكسيك
سجل العويس 8 إنقاذات خلال لقاء المكسيك وهو أمر ليس بالسهل في مواجهة منتخب كبير مثل المكسيك، وأحد هذه التدخلات من داخل منطقة الجزاء. كما أبعد كرة عالية، وزاد عن مرماه في 3 مناسبات بقبضة اليد وشتت الكرة 4 مرات، ونجح في الحصول على 4 تدخلات ناجحة من أصل 4 على مستوى التدخلات العالية والأرضية، وارتكب ضده 3 أخطاء.
ولمس العويس الكرة 62 مرة خلال اللقاء الأخير للأخضر، ومرر خلالها 40 تمريرة الصحيح منها 14 بنسبة دقة بلغت 35%، وقام بـ35 كرة طولية الصحيح منها 9.
أرقام العويس في دور المجموعات
وجاء العويس ثانيًا في قائمة أكثر الحراس تصديًا للكرات في المونديال حتى الآن بـ14 تصديًا، 7 تصديات لتسديدات خارج منطقة الجزاء، و7 تصديات لتسديدات من داخل منطقة الجزاء، وبفارق 4 تصديات فقط عن البولندي “فيوتشيك تشيزني” الذي تصدى لـ 18 كرة.
وجاء متوسط عدد التمريرات في المباراة الواحدة بنسبة 28.7، وأبعد الكرة بقبضة اليد 5 مرات، وفاز بالصراعات الهوائية 3 مرات، وجاء التقييم العام 7.30.
من هو محمد العويس؟
محمد العويس من مواليد مدينة العيون بالأحساء، وظهر نجمه في موسم 2014/2015 بنادي الشباب، كحامٍ جديد لليوث بعد دخوله بديلاً للحارس الدولي وليد عبدالله في لقاء فريقهما الشباب في دوري أبطال آسيا أمام نفط طهران الإيراني في الثامن عشر من مارس بالعاصمة الإيرانية طهران.
ومنذ ذلك اليوم ارتفعت أسهم العويس في مركز الحراسة بعد إصابة الحارس وليد عبدالله بقطعٍ في الرباط الصليبي. ومنذ تلك المباراة أصبح العويس الحارس الأساسي لفريقه وبرز بشكل لافت واستطاع أن يكون سداً منيعاً أمام المهاجمين الذين يواجههم في البطولات المحلية.
واستطاع العويس أن يكون الحارس الأفضل في موسم (2014-2015) رغم تواضع المستوى الذي قدمه فريقه في بطولة الدوري حينها، والتي كان فيها العويس محل إعجاب الكثيرين حتى وصل إلى حماية عرين الأخضر، ومثله في أول لقاءٍ دولي رسمي أمام المنتخب الياباني في التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.
العودة بقناع واقٍ
وتعرض العويس إلى إصابة قوية في لقاء الشباب أمام الأهلي في دوري جميل موسم (2015-2016) وتعرض فيها لكسر في الوجه في الخامس عشر من مارس الماضي أبعده عن الملاعب وجعله يعود بقناع واقٍ أمر به الأطباء لسلامته على خطى الحارس التشيكي الدولي بيتر تشيك حارس تشيلسي الإنجليزي آنذاك، والذي تعرض لإصابة مماثلة جعلته يرتدي واقياً لحمايته من الإصابة.
وانتقل في 18 يوليو 2017 إلى النادي الأهلي في صفقة كانت حديث الوسط الرياضي حينها، وفي الثامن من يناير في عام 2022 انتقل لنادي الهلال بصفقة انتقال حر ويمثل الهلال حتى الآن.
أرقام العويس في الملاعب السعودية
وشارك محمد العويس مع الشباب خلال الفترة من 2012 إلى 2017، في 41 مباراة حيث استقبل 40 هدفاً وخرجت شباكه نظيفة في 15 مباراة، كما شارك مع الأهلي خلال الفترة من خلال الفترة من 2017 إلى 2022، في 117 مباراة، استقبل 167 هدفاً، فيما خرجت شباكه نظيفة في 27 مباراة. وفق “أخبار 24”.
ومنذ انضمامه إلى الهلال في يناير من العام الجاري 2022، لم يشارك محمد العويس إلا في 3 مباريات فقط، واستقبلت شباكه خلالها 6 أهداف في خرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة، حيث يجلس احتياطياً للحارس الأساسي عبدالله المعيوف.
ودولياً، شارك العويس مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم نسختي 2018 و2022، وتواجد ضمن قائمة الأخضر في مونديال روسيا وكأس آسيا بالإمارات 2019، وكان آخر ظهور في مونديال قطر 2022، حيث شارك في 40 مباراة استقبلت شباكه 33 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 18 مباراة.