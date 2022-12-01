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رياضة > “متحدثة التعليم”: أي تعليق للدراسة يشمل جميع منسوبي المدرسة
01/12/2022   10:02 م

“متحدثة التعليم”: أي تعليق للدراسة يشمل جميع منسوبي المدرسة

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أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم للتعليم العام؛ ابتسام الشهري أن أي تعليق للدراسة يصدر من إدارات التعليم والجهات المسؤولة يشمل جميع منسوبي المدرسة.

وكان بعض مديري مدارس تعليم جدة، طالبوا المعلمين بالحضور لدوام يوم الخميس الماضي، ومتابعة عملهم بشكل طبيعي رغم الظروف المناخية التي شهدتها المحافظة؛ بدعوى أن تعليق تعليم جدة للدراسة يشمل الطلاب فقط لا المعلمين.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن، اليوم الخميس، أن أجزاءً من مناطق الشرقية، والقصيم، والرياض، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، ستشهد أمطاراً متوسطة. وفق “أخبار 24”.

“متحدثة التعليم”: أي تعليق للدراسة يشمل جميع منسوبي المدرسة

رياضة
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