عقد 4 اتفاقيات بقيمة مليار ريال على هامش القمة العالمية بالرياض

اختتمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية مشاركتها في القمة العالمية للسياحة والسفر التي أُقيمت في الرياض خلال الفترة 28-30 نوفمبر الماضي حيث تم توقيع 4 اتفاقيات استثمارية بقيمة مليار ريال.
وتشمل الاتفاقيات قطاعات الضيافة، والفندقة، والسفر؛ بهدف تحفيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في مشاريع التنمية، وتسخير كافة المقومات التي تتمتع بها المنطقة الشرقية لتكون قبلة سياحية استثمارية جاذبة؛ وذلك على هامش المشاركة.
اتفاقية قطاع الطيران
وُقعت تلك الاتفاقية لتعيين شركة أرجاء للسفر والسياحة كوكيل حصري لطيران ويز في المملكة، حيث ستضيف طيران ويز إير 3 وجهات سفر تشمل فيينا، روما، وأبوظبي كمرحلة أولى وبما مجموعه 2000 مقعد تعزز من السعة المقعدية لمطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفق “أخبار 24”.
اتفاقية قطاع الفندقة
أُعلن عنها بين شركة الموسى القابضة ومجموعة سلسلة فنادق الهيلتون بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون ريال؛ لتشغيل المبنى الفندقي في حي الحمراء بمدينة الخبر والمطل على جسر الملك فهد.
ويتكون المبنى الفندقي من 22 طابقاً ويحتوي على 344 وحدة موزعة ما بين غرف وشقق فندقية، إضافة إلى مطاعم عالمية وعشر غرف اجتماعات وصالات تنفيذية، ويتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع في الربع الأول من العام 2023.