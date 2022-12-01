هيئتا “السوق المالية” و”المحاسبين” توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تنظيم الرقابة الميدانية

وقّعت هيئة السوق المالية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للتعاون في تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف السوق المالية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد واعتماد سبل تنسيق المهام بين الهيئتين وكيفية تنفيذها وتعزيز الإشراف والرقابة على مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية كل بحسب اختصاصه النظامي وتحديد مهام الطرفين وتوضيح أي أدوار أو ترتيبات مشتركة بينهما؛ بما يسهم في حماية مصالح المستثمرين.
وأكد المدير العام للقوائم المالية ومراجعي الحسابات في هيئة السوق المالية سامي الشرفاء، أهمية الاتفاقية ودورها في الرقابة على مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة؛ بما يحفظ حقوق المستثمرين، ويدعم قراراتهم الاستثمارية من خلال الحصول على قوائم مالية تحتوي على أكبر قدر ممكن من الإفصاح والشفافية. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لجودة الأداء المهني للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محمد الغيهب، أن الاتفاقية تدعم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والرفع بمستواها.