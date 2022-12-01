“الأدب والنشر” تدشن الدورة الثانية من مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة

افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد علوان، اليوم الخميس، أعمال الدورة الثانية من “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة” الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، تحت عنوان “المعرفة والاستكشاف: الفضاء والزمان والبشرية”، بمكتبة الملك فهد الوطنية.
وقال “علوان”، إن الدورة الثانية، تأتي استمراراً للنجاحات التي حققتها الدورة الأولى، والأفكار، وخلق فضاء فلسفي موازٍ للفضاء الفيزيائي، تطرح فيه مفاهيم جديدة في منطقة مجهولة.
وأكد، أن اختيار “المعرفة والاستكشاف: الفضاء والزمان والبشرية”، موضوعاً رئيساً لهذا العام؛ يهدف إلى إنشاء نقطة التقاء بين العلوم والفلسفة؛ ولتتم الاستفادة من النتائج والمناقشات التي سيطرحها المؤتمر، مشيراً إلى أنه سيُقام، على هامش المؤتمر، العديد من الفعّاليات، التي تُغطّي مسارات متعدِّدة من المجال الفلسفي.
وألقى عضو مجلس إدارة الهيئة، الدكتور سعد البازعي، الكلمة الافتتاحية، وقال إن المتحدثين في المؤتمر هم نخبة الفلاسفة في 19 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتناول على مدى 3 أيام التقاطعات الأزلية والأبدية بين العلم والفلسفة.
وتلا ذلك انطلاق أول أنشطة المؤتمر العلمية، التي تتضمن 17 جلسة حوارية و12 محاضرة رئيسية وعامة و13 ورشة عمل منها 11 ورشة عمل مخصصة للأطفال من عمر 7 إلى 15 سنة، إضافة إلى أربع فعاليات مصاحبة، ومشاركات من كليات وجامعات من مختلف دول العالم.
وفق “أخبار 24”.