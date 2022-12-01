نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “سابك” توقع اتفاقية تطوير مشترك لدراسة جدوى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في بولندا
01/12/2022   10:06 م

“سابك” توقع اتفاقية تطوير مشترك لدراسة جدوى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في بولندا

+ = -
508

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اتفاقية تطوير مشترك مع شركة “أرامكو”، وشركة “بي كيه إن أورلن”، أكبر مجموعة للطاقة في بولندا؛ لدراسة جدوى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في بولندا.

وتهدف الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة إلى تقييم إمكانات التطوير المشترك لمجمع بتروكيماويات في مدينة (غدانسك) البولندية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف في “سابك” المهندس عبدالرحمن الفقيه، أن مكانة الشركة وحضورها العالمي في قطاع الكيماويات أسهم في تقديم حلول مبتكرة تركز على الزبائن في أوروبا والعالم. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن اتفاقية التطوير المشترك وضعت اللبنات الأولى نحو شراكة محتملة مع (أرامكو)، و(بي كيه إن أورلن) في مجال إنتاج البتروكيماويات.

“سابك” توقع اتفاقية تطوير مشترك لدراسة جدوى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في بولندا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239277.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.