“سابك” توقع اتفاقية تطوير مشترك لدراسة جدوى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في بولندا

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اتفاقية تطوير مشترك مع شركة “أرامكو”، وشركة “بي كيه إن أورلن”، أكبر مجموعة للطاقة في بولندا؛ لدراسة جدوى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في بولندا.
وتهدف الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة إلى تقييم إمكانات التطوير المشترك لمجمع بتروكيماويات في مدينة (غدانسك) البولندية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف في “سابك” المهندس عبدالرحمن الفقيه، أن مكانة الشركة وحضورها العالمي في قطاع الكيماويات أسهم في تقديم حلول مبتكرة تركز على الزبائن في أوروبا والعالم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن اتفاقية التطوير المشترك وضعت اللبنات الأولى نحو شراكة محتملة مع (أرامكو)، و(بي كيه إن أورلن) في مجال إنتاج البتروكيماويات.