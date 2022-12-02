“الجمارك” تحبط محاولتي تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، ومنفذ الربع الخالي.
وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل تجاويف أبواب في إرسالية وردت عبر المنفذ.
وأضافت أنها تمكنت أيضا من إحباط أكثر من 1.2 مليون من هذه الحبوب، كانت مخبأة في شحنة أسمنت في ميناء جدة الإسلامي، مؤكدة أنها قبضت على مستقبلي هذه المضبوطات، وعددهم 6 أشخاص. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، متعهدة بمنح مكافأة مالية للمُبلّغ عن عمليات التهريب في حال صحة معلومات البلاغ.