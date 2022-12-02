المملكة تمدد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، اليوم (الجمعة) تمديد أجل الوديعة المقدمة من المملكة بقيمة 3 مليارات دولار، لصالح البنك المركزي الباكستاني، وذلك دعما لاقتصاد الدولة.
وقال الصندوق إن تمديد أجل الوديعة جاء إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن تمديد الوديعة التي وُقّعت اتفاقيتها في نوفمبر عام 2021م؛ يأتي استمرارًا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة لباكستان، إذ هدفت إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك، والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام. وفق “أخبار 24”.