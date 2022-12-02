بالصور.. ختام أشواط بطولة كأس المربيين السعوديين بمهرجان الرياض للجواد العربي “جوادي”

شهد مهرجان الرياض للجواد العربي ” جوادي ” الامس ختام أشواط بطولة كأس المربيين السعوديين وهي البطولة الأولى من البطولتين التي تم تنظيمهم ضمن فعاليات مهرجان الرياض للجواد العربي ” جوادي ” بمشاركة 117 رأساً من الجياد العربية الأصيلة المنتجة محلياً جاء فيها تتويج الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لكافة البطولات وسط عدد من زوار المهرجان من داخل المملكة وخارجها .
وفي حوار خاص مع الشيخ نواف الناصر آل ثاني مالك مربط الناصر من دولة قطر أكد فيه أن المملكة العربية السعودية تحديداً نجد هي موطن الخيل العربية الأصيلة في العالم كما ثمن على جهود منظمة الجواد العربي المبذولة في دول مختلفة بما فيها تنظيم مهرجان الرياض للجواد العربي ” جوادي “وجودة الإنتاج السعودي الذي شاهده داخل ساحة العرض .
وأضاف أن المملكة العربية السعودية حصدت كثير من الجوائز العالمية من إنتاجها المحلي الخاص .
أما مالك مزرعة الفيلة والقادم من جمهورية مصر العربية لزيارة المهرجان ” الأستاذ علي الفيل ” قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد – منظمة الجواد العربي – لتنظيم بطولة بريدز كب للمنتجين في جمهورية مصر العربية كما أكد على قوة قاعدة الإنتاج المحلي السعودي للخيل العربية الأصيلة .
وأستمرت الفعاليات المصاحبة في عروضها أمام الزوار والمشاركين من عروض حية للجياد من فرق محلية وعالمية والهجانة، وديوانية الفرسان المستوحاة من التراث السعودي الأصيل، وهو المكان المخصص الذي يحتفي بالفرسان بطابع تراثي، تتخلله جلسات الحكايات التراثية، وقصص عن توحيد المملكة العربية السعودية، وأخرى عن الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وملوك المملكة العربية السعودية، كما تروى فيه أيضا قصص عن الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى فعاليات خاصة بالخيل سعودية الأصل والمنشأ، وهي من السلالات التي وحد على ظهورها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – المملكة العربية السعودية، وورش العمل التي ستكون تشاركية بين المختصين ومربي الخيل والجمهور من زوار المهرجان جاء ذلك من منطلق حرص المهرجان على خلق بيئة فروسية ترفيهية تراثية جاذبة، والتأكيد على التعريف بالجواد العربي الأصيل، وتثقيف الزوار عنه؛ فقد أعدت فعاليات كثيرة تعنى بذلك، كفعالية استعراض الجياد العربية الأصيلة، والهجانة .
إضافة الى العديد من الفعاليات الترفيهية، والتراثية الأخرى، كعروض الطبخ التراثي الحي، والحرف التراثية، والعروض الفلكلورية، والموسيقي الحية، ومناطق المطاعم، والمقاهي، والتسوق، التي تضفي على المكان جوا أكثر دفء .
كما تخلل الأشواط عرض خاص ومبهر خطف الأنظار لأسطورة الخيل العربية بطل العالم لمرتين والذي لم يهزم في جميع المنافسات التي شارك فيها والحصان الوحيد الحاصل على الذهب ثلاث مرات متتالية في بطولة كأس كل الأمم ومنتج العديد من الأبطال مثل الحصان حاتم عذبة الذي شارك أبوه في عرض الليلة وهو الأسطورة أي كي اس أليهاندرو العائدة ملكيته لمربط عذبة المملوك لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد .
أما نتائج البطولات لبطولة كأس المربيين السعوديين فكانت على الشكل التالي :
بطولة المهرات أعمار سنة حصدت الذهب المهرة مذهلة المعود لمربط المعود والفضة للمهرة دي ايه ميادة لمربط دام العز أما البرونزية فكانت من نصيب المهرة ايلا دي نسما لمربط نسما
بطولة المهرات عمر 2-3 سنوات حصدت الذهب المهرة سلوى المملكة لمربط المملكة والفضة المهرة نوف الأول لنوف الأول أما البرونزية فكانت من نصيب المهرة نجود نسما لمربط نسما .
بطولة الأفراس حصدت الذهب الفرس درة السيد لمربط السيد والفضة الفرس نوير القاسمية لاسطبلات السكب أما البرونزية فكانت من نصيب الفرس جوهرة عراب الصحراء لسعد بوب شيت .
بطولة الأمهار أعمار سنة حصد الذهب المهر أنور السيد لمربط السيد والفضة المهر فريد الصواري لمزرعة الصواري أما البرونزية فكانت من نصيب المهر سعد دي نسما لمربط نسما .
بطولة الأمهار عمر 2-3 سنوات حصد الذهب المهر الفهد لإسطبلات السكب والفضة المهر عالي أكمل لمربط أكمل أما البرونزية فكانت من نصيب المهر بارز ار اتش لمربط الريح .
بطولة الفحول حصد الذهب الفحل مرسال السيد لمربط السيد والفضة الفحل عز أي ام تي لمربط الوايلية أما البرونزية فكانت من نصيب الفحل ورد البراري لمربط البراري .
يستكمل المهرجان كافة فعالياته حتى تاريخ 3 ديسمبر مع أشواط البطولة الثانية كأس أبطال الإنتاج السعودي .