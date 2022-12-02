استضاف اتحاد الغرف التجارية وفدًا يضم 18 شركة فرنسية متخصصة في مجالَي الأمن والدفاع لبحث التعاون والاستثمار مع قطاع الأعمال. وأشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، خلال كلمته، بنهج الشراكة بين المجلس والوكالة الوطنية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، موضحًا أنه منذ الإعلان عن رؤية 2030 أصبحت المملكة أرضًا للفرص الاستثمارية. من جهته قال نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشتريات العسكرية محمد العذل: إن الهيئة تسعى لتوطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث تأسست الهيئة عام 2017 لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية وجعله رافداً للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب ومحرك للعائدات غير النفطية. بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد، أن الشركة نجحت في الدخول لقائمة أكبر 100 شركة متخصصة بالصناعات الدفاعية، متوقعًا أن تصبح ضمن أفضل 25 شركة قبل حلول عام 2030. وأكد رئيس الوفد الفرنسي المستشار التجاري بالسفارة الفرنسية بالمملكة رشيد بولاوين، أن زيارة البعثة التجارية الفرنسية، جاءت لبحث مشاركة خبراتها في مشاريع وفرص رؤية المملكة 2030 وتوطين قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية. – – –