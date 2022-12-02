أوضحت الهيئة العامة للغذاء اليوم (الجمعة)، أن درجة الحرارة المناسبة لتخزين وحفظ قلم الأنسولين تختلف قبل وبعد الفتح.
وحثت “الهيئة” مستخدمي قلم الأنسولين قبل شرائه على التأكد من توفر ضمان للجهاز، وأنه مرخص من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووجود كتيب الإرشادات باللغة العربية، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وأضافت أنه عند استخدام قلم الأنسولين يجب التخلص من الإبرة في المكان المناسب ووضعها في حاوية صلبية يمكن قفلها، وتسجيل تاريخ الفتح لأن صلاحيته بعد الفتح من 7 – 28 يوماً تعتمد على نوع القلم، ومراجعة النشرة الداخلية، كما أن التخزين قبل الفتح في الثلاجة بين 2 – 8 درجات مئوية. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن قلم الأنسولين للاستخدام الشخصي ويُحفظ بعد الفتح في درجة حرارة الغرفة، أي أقل من 30 درجة مئوية، محذرة من تعريضه لأشعة الشمس أو مشاركته مع الآخرين.