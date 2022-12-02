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جديد المحليات > استضاف اتحاد الغرف التجارية وفدًا يضم 18 شركة فرنسية متخصصة في مجالَي الأمن والدفاع لبحث التعاون والاستثمار مع قطاع الأعمال. وأشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، خلال كلمته، بنهج الشراكة بين المجلس والوكالة الوطنية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، موضحًا أنه منذ الإعلان عن رؤية 2030 أصبحت المملكة أرضًا للفرص الاستثمارية. من جهته قال نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشتريات العسكرية محمد العذل: إن الهيئة تسعى لتوطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث تأسست الهيئة عام 2017 لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية وجعله رافداً للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب ومحرك للعائدات غير النفطية. بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد، أن الشركة نجحت في الدخول لقائمة أكبر 100 شركة متخصصة بالصناعات الدفاعية، متوقعًا أن تصبح ضمن أفضل 25 شركة قبل حلول عام 2030. وأكد رئيس الوفد الفرنسي المستشار التجاري بالسفارة الفرنسية بالمملكة رشيد بولاوين، أن زيارة البعثة التجارية الفرنسية، جاءت لبحث مشاركة خبراتها في مشاريع وفرص رؤية المملكة 2030 وتوطين قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية. – – –
02/12/2022   7:38 م

استضاف اتحاد الغرف التجارية وفدًا يضم 18 شركة فرنسية متخصصة في مجالَي الأمن والدفاع لبحث التعاون والاستثمار مع قطاع الأعمال. وأشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، خلال كلمته، بنهج الشراكة بين المجلس والوكالة الوطنية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، موضحًا أنه منذ الإعلان عن رؤية 2030 أصبحت المملكة أرضًا للفرص الاستثمارية. من جهته قال نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشتريات العسكرية محمد العذل: إن الهيئة تسعى لتوطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث تأسست الهيئة عام 2017 لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية وجعله رافداً للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب ومحرك للعائدات غير النفطية. بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد، أن الشركة نجحت في الدخول لقائمة أكبر 100 شركة متخصصة بالصناعات الدفاعية، متوقعًا أن تصبح ضمن أفضل 25 شركة قبل حلول عام 2030. وأكد رئيس الوفد الفرنسي المستشار التجاري بالسفارة الفرنسية بالمملكة رشيد بولاوين، أن زيارة البعثة التجارية الفرنسية، جاءت لبحث مشاركة خبراتها في مشاريع وفرص رؤية المملكة 2030 وتوطين قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية. – – –

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء اليوم (الجمعة)، أن درجة الحرارة المناسبة لتخزين وحفظ قلم الأنسولين تختلف قبل وبعد الفتح.

وحثت “الهيئة” مستخدمي قلم الأنسولين قبل شرائه على التأكد من توفر ضمان للجهاز، وأنه مرخص من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووجود كتيب الإرشادات باللغة العربية، وتاريخ انتهاء الصلاحية.

وأضافت أنه عند استخدام قلم الأنسولين يجب التخلص من الإبرة في المكان المناسب ووضعها في حاوية صلبية يمكن قفلها، وتسجيل تاريخ الفتح لأن صلاحيته بعد الفتح من 7 – 28 يوماً تعتمد على نوع القلم، ومراجعة النشرة الداخلية، كما أن التخزين قبل الفتح في الثلاجة بين 2 – 8 درجات مئوية. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأن قلم الأنسولين للاستخدام الشخصي ويُحفظ بعد الفتح في درجة حرارة الغرفة، أي أقل من 30 درجة مئوية، محذرة من تعريضه لأشعة الشمس أو مشاركته مع الآخرين.

استضاف اتحاد الغرف التجارية وفدًا يضم 18 شركة فرنسية متخصصة في مجالَي الأمن والدفاع لبحث التعاون والاستثمار مع قطاع الأعمال. وأشاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، خلال كلمته، بنهج الشراكة بين المجلس والوكالة الوطنية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، موضحًا أنه منذ الإعلان عن رؤية 2030 أصبحت المملكة أرضًا للفرص الاستثمارية. من جهته قال نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشتريات العسكرية محمد العذل: إن الهيئة تسعى لتوطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث تأسست الهيئة عام 2017 لتمكين قطاع الصناعات الدفاعية وجعله رافداً للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب ومحرك للعائدات غير النفطية. بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد، أن الشركة نجحت في الدخول لقائمة أكبر 100 شركة متخصصة بالصناعات الدفاعية، متوقعًا أن تصبح ضمن أفضل 25 شركة قبل حلول عام 2030. وأكد رئيس الوفد الفرنسي المستشار التجاري بالسفارة الفرنسية بالمملكة رشيد بولاوين، أن زيارة البعثة التجارية الفرنسية، جاءت لبحث مشاركة خبراتها في مشاريع وفرص رؤية المملكة 2030 وتوطين قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية. – – –

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