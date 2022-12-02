الألمان.. هيبة هُدِمت بأيديهم في المونديال

“لا نعلم ما سيحدث إذا حققنا كأس العالم في قطر.. لن نحتفل هناك، سنعود إلى بلادنا ونحتفل مع شعبنا”.. الجميع يتذكر جيدًا التصريح الشهير الذي أدلى به المدير الفني للمنتخب الألماني، هانز فليك، حول عدم نية لاعبيه الاحتفال في الدوحة حال تحقيقهم كأس العالم 2022، احتجاجًا على وضع حقوق الإنسان في البلد العربي.
وبالفعل لم يحتفل هانز فليك، أو لاعبوه الألمان في قطر، ولكن ليس لأنه لم يفز بالمونديال فحسبُ، بل لأن الماكينات الألمانية، ودعت كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، في واحدة من أسوأ مشاركاتها بتاريخ المونديال.
وتحول المنتخب الألماني إلى مادة للسخرية عقب خروجه من دور المجموعات لمونديال قطر وذلك رغم فوزه على كوستاريكا (4-2)، بينما فازت اليابان على إسبانيا (2-1) وتأهلت لدور الـ16.
وكان لاعبو المنتخب الألماني استفزوا مشاعر الجماهير بإصرارهم على دعم المثليين خلال مشاركتهم في البطولة، حيث احتج لاعبوه بشكل علني على قطر، عبر تكميم أفواههم عند التقاطهم الصورة التذكارية للمباراة الأولى لهم أمام اليابان، والتي خسرها “المانشافت” بهدفين لهدف.
وشارك جميع لاعبي ألمانيا في هذه اللفتة أمام عشرات المصورين على أرض الملعب قبل انطلاق المباراة، بعد أن هدد الفيفا سبعة منتخبات أوروبية بالعقوبات إذا ارتدوا الشارة التي ترمز إلى التنوع والتسامح؛ إذ يحظر القانون في قطر المثلية الجنسية.
التفكير خارج الملعب
غياب التركيز عن لاعبي منتخب ألمانيا وخاصة في المباراة الأولى والتفكير في بعض القضايا الخاصة خارج الملعب مثل قضية دعم المثليين، تسببت في تشتيت انتباه اللاعبين وخسارتهم في المباراة الأولى والتي أثرت بشكل كبير على ترتيب المنتخب.
السيناريو الكارثي
وللمرة الثانية على التوالي، كرّرت ألمانيا في مونديال قطر 2022 السيناريو الكارثي في مونديال روسيا 2018 وخرجت من الدور الأول رغم فوزها على كوستاريكا. وفازت اليابان على إسبانيا لتتصدر المجموعة وترافقها إلى ثمن النهائي.
ماذا قدم منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022؟
منتخب ألمانيا افتتح مشواره في بطولة كأس العالم بخسارة مفاجئة أمام منتخب اليابان بنتيجة 2-1، ثم تعادل مع منتخب إسبانيا 1-1 في الجولة الثانية، قبل فوزه على كوستاريكا 4–2 في ختام المجموعات.
وسجل لاعبو منتخب ألمانيا 6 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف، وحصد 4 نقاط ولم تكن كافية لصعوده لثمن نهائي كأس العالم، حيث تصدرت اليابان المجموعة برصيد 6 نقاط وحلت إسبانيا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على ألمانيا صاحبة المركز الثالث، وجاءت كوستاريكا في المركز الرابع بثلاث نقاط. وفق “أخبار 24”.
الألمان.. هيبة هُدِمت بأيديهم!#كأس_العالم_FIFA 🏆https://t.co/2Co5ZFUsOt pic.twitter.com/19yy3Ot3ku
— سبورت 24 (@sporty_24) December 2, 2022