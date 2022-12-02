صافرات استهجان ضد “سواريز” في مباراة غانا وأوروجواي

تعرض لاعب منتخب أوروجواي لويس سواريز، لصافرات استهجان من جماهير غانا، أثناء عملية الإحماء، قبل انطلاق لقاء المنتخبين.
ويواجه المنتخب الغاني نظيره أوروجواي مساء اليوم الجمعة، على استاد الجنوب، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم، المقامة في قطر.
وجاءت صافرات الاستهجان ضد سواريز من قِبل جماهير غانا، لما قام به اللاعب قبل 12 عامًا، حين منع هدفًا بيديه في مباراة غانا في ربع نهائي كأس العالم 2010 في الدقائق الأخيرة وتعرض للطرد. وفق “أخبار 24”.
واحتسب حكم المباراة يومها ركلة جزاء لصالح غانا، ليتقدم أسامواه جيان لتسديد الركلة لكنه أهدرها، ليمنح أوروجواي بطاقة التأهل للمربع الذهبي.