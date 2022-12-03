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جديد المحليات > “الثقافة” تعلن عن برنامجها في معرض جدة للكتاب 2022
03/12/2022   9:50 ص

“الثقافة” تعلن عن برنامجها في معرض جدة للكتاب 2022

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نشرت وزارة الثقافة، دليلًا لبرنامجها الثقافي في معرض جدة للكتاب، والذي يستمر من 8 وحتى 17 ديسمبر الجاري، ويتضمن العديد من الندوات الحوارية وورش عمل وأمسيات شعرية بالإضافة إلى فعاليات أطفال.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول من البرنامج الثقافي، ندوة حوارية عن فيلولوجيا اللغة العربية، مع ضيوف الندوة نواف البيضاني، ومحمد سعيد الغامدي، وأموند بجورسنيس، ومحمد الصفراني.

وفي الندوة الثانية تحت عنوان “السرد وجسور الذاكرة الثقافية”، والتي تتحدث عن السرد التاريخي وارتباطه بالوجود والهُوِيَّة الإنسانية والثقافية، يحاور الدكتور عبدالرحمن الفهد كلا من الدكتور معجب العدواني والدكتور صالح بن الهادي رمضان والدكتورة نجلاء مطري.

كما تقام ندوة في اليوم الأول عن كواليس مسلسل (صراع العروش) مع نجوم المسلسل الشهير إيان مكوني وحيروم فلين وتوم لاشيها ويحاورهم ياسر بهجت.

كما تنفذ ورش عمل عن التبصر القرائي في عصر الرقمية، وكيف نصنع شخصيات قصصية لا تُنسى؟ مع الأديبة والمتخصصة في أدب الأطفال فاطمة خوجة. وفق “أخبار 24”.

ويُنتظر أن يشهد المعرض، مشاركة أكثر من 600 دار نشر محلية وعربية ودولية، إلى جانب ما يتضمنه من برنامج ثقافي، بمشاركة الهيئات الثقافية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة.

وللمزيد من المعلومات حول المعرض وأنشطته وفعالياته عبر الرابط.

“الثقافة” تعلن عن برنامجها في معرض جدة للكتاب 2022

جديد المحليات
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