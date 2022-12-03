طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق بينها مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والجوف وتبوك والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في جدة، و30 درجة في المدينة المنورة، و29 درجة في الرياض، و28 درجة في الدمام، و22 درجة في أبها).