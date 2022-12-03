“النقل”: آخر موعد للتسجيل في منافسات “تحدي النقل” غدًا

أعلنت الهيئة العامة للنقل أن غداً (الأحد) هو آخر موعد للتسجيل في منافسات “تحدي النقل”، وهو الحدث الأول من نوعه، والمنافسة الأكبر التي تبحث حلولا مبتكرة لأهم مصاعب مجال النقل.
وأوضحت الهيئة أن الفعاليات ستنطلق يوم 22 ديسمبر المقبل ولمدة 3 أيام كاملة، وسيتم ترشيح 3 فرق من قبل لجنة التحكيم للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، وبجوائز يصل مجموعها إلى 500 ألف ريال سعودي، شاملةً مختلف أنواع الدعم والتبني والتطوير. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن المشاركين سيقيمون في المقرّ المخصص للحدث بالرياض، بهدف تسخير كامل الوقت والجهد للمشاركين لتطوير مشاريعهم وبنائها بالتعاون مع أفراد فريقهم، وسيقودهم ويوجّههم مرشدون ذوو خبرة، تعيّنهم الهيئة.
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— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 17, 2022