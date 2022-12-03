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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” وارتفاع الحالات الحرجة
03/12/2022   3:12 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” وارتفاع الحالات الحرجة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” ومعدل التعافي خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع الحالات الحرجة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 4 حالات عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825718 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 35 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813257 حالة، مبينة أنه تم تسجيل دخول حالة واحدة إلى العناية المركزة ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 46 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9471 حالة وفاة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة و”التعافي” وارتفاع الحالات الحرجة

جديد المحليات
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