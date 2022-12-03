بحضور أمير المنطقة ووزيري الاستثمار والسياحة.. انطلاق منتدى عسير للاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار عن انطلاق منتدى عسير للاستثمار، والذي يركز على الاستثمار في قطاع السياحة، عبر التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة والممكنات الاقتصادية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية لتسهيل مساهمة القطاع الخاص في ازدهار المنطقة.
وأكد رئيس هيئة تطوير عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، في كلمته الافتتاحية على أهمية الدور الحيوي للاستثمارات في تطوير المنطقة.
وأشار إلى أنه تم إنشاء منظومة كاملة للاستثمار في المنطقة، تتضمن لجنة لتنسيق الاستثمارات وأخرى لحل التحديات التى تواجه المستثمرين مع إنشاء إدارة خاصة للاستثمار في عسير.
ومن جانبه دعا وزير الاستثمار، خالد الفالح المستثمرين الإقليميين والدوليين لاستكشاف المقومات الفريدة والاستثنائية لمنطقة عسير.
وأوضح الفالح أن الوزارة تهدف من خلال المشاركة في المنتدى تعظيم دور الاستثمار في تنمية مناطق المملكة ومنها منطقة عسير لجعلها منطقة سياحية جاذبة عن طريق تعزيز الشراكة مع المستثمرين السعوديين والدوليين.
وأفاد وزير السياحة، أحمد الخطيب، بأن اجتماعهم اليوم جاء بهدف وضع كنوز عسير بين أيدي المستثمرين، لتحفيزهم وتعريفهم بتنوع الوجهات الفريدة واستكشاف ما تملكه المنطقة من أنماط سياحية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن إطلاق شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام. وفق “أخبار 24”.
ويأتي إطلاق شركة عسير للاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وإطلاق قطاعات واعدة بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة والمملكة باعتبارها منظومة جاذبة للاستثمار.
انطلق اليوم #منتدى_عسير_للاستثمار 📢
والذي يركز على الاستثمار في قطاع السياحة ويهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة عسير والممكنات الاقتصادية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومة لتسهيل مساهمة القطاع الخاص في ازدهار المنطقة. pic.twitter.com/xacl5r856u
— وزارة الاستثمار (@MISA) December 3, 2022