توجيهات باستكمال خطوات مشروع تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن

صدرت توجيهات للهيئة العامة للنقل؛ لاستكمال بقية خطوات عقود مشروع تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.
وتضمنت التوجيهات أن يتم استكمال خطوات المشروع وفقاً لنظام التخصيص، والقواعد المنظمة للتخصيص الموافق عليها بقرار سابق من مجلس الوزراء.
وشملت التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء؛ أن يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية في بداية عمل المشغلين الجدد؛ بما يتضمن استمرار الخدمة وعدم انقطاعها في كافة مناطق الامتياز، على آلا يتجاوز تطبيق الترتيبات 6 أشهر من تاريخ تسلم المشغلين الجدد لموقع التشغيل. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم (الثلاثاء) الماضي، على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من 3 فبراير الماضي وحتى 31 ديسمبر من العام المقبل 2023، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة، أيهما يسبق.