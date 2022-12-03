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رياضة > مدرب فرنسا: بولندا خصم صعب.. والجمهور التونسي حمّس لاعبيه
03/12/2022   3:11 م

مدرب فرنسا: بولندا خصم صعب.. والجمهور التونسي حمّس لاعبيه

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قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، إن منتخب بولندا خصم صعب؛ حيث يمتلك لاعبوه خبرة كبيرة.

وأضاف ديشامب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عُقد اليوم (السبت):”المنتخب البولندي خصم صعب ولاعبوه يمتلكون خبرة كبيرة ويتميز بأسلوبه الدفاعي ويمتلك أيضا عناصر ممتازة في الخط الهجومي”.

وأتم المدير الفني للمنتخب الفرنسي، تصريحاته بقوله:”يجب أن نكون في أفضل حالاتنا وأحيانا قد تحدث المفاجآت مثل مباراتنا أمام تونس ولاعبو تونس كانوا متحمسين جدا وجمهورهم مثّل مصدر حماسهم”.  وفق “أخبار 24”.

مدرب فرنسا: بولندا خصم صعب.. والجمهور التونسي حمّس لاعبيه

رياضة
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