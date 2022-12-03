مدرب فرنسا: بولندا خصم صعب.. والجمهور التونسي حمّس لاعبيه

قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، إن منتخب بولندا خصم صعب؛ حيث يمتلك لاعبوه خبرة كبيرة.
وأضاف ديشامب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عُقد اليوم (السبت):”المنتخب البولندي خصم صعب ولاعبوه يمتلكون خبرة كبيرة ويتميز بأسلوبه الدفاعي ويمتلك أيضا عناصر ممتازة في الخط الهجومي”.
وأتم المدير الفني للمنتخب الفرنسي، تصريحاته بقوله:”يجب أن نكون في أفضل حالاتنا وأحيانا قد تحدث المفاجآت مثل مباراتنا أمام تونس ولاعبو تونس كانوا متحمسين جدا وجمهورهم مثّل مصدر حماسهم”. وفق “أخبار 24”.