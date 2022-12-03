قبل مواجهتهما.. كل ما تريد معرفته عن الأرجنتين وأستراليا في كأس العالم

سيلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالي في دور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الريان في قطر السبت المقبل على استاد أحمد بن علي.
– شاركت الأرجنتين في دور الـ16 ثماني مرات منذ تطبيق الصيغة الحالية في البطولة في 1986 وخسرت فقط أمام رومانيا في 1994 وأمام فرنسا التي توجت باللقب لاحقا في نسخة 2018 في روسيا.
– أحرز ليونيل ميسي نجم هجوم الأرجنتين ثمانية أهداف في خمس نسخ لكأس العالم منذ 2006 من بينها هدفان في قطر. جميع هذه الأهداف لم تكن ضمن مراحل خروج المغلوب.
– شاركت أستراليا مرة واحدة فقط في مراحل خروج المغلوب خلال ست مشاركات سابقة في كأس العالم وخسرت 1-صفر أمام إيطاليا بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل. وفق “أخبار 24”.
– لم تهتز شباك أستراليا في آخر مباراتين في دور المجموعات في قطر، وهي أول مرة تخرج فيها بشباك نظيفة منذ مشاركتها الأولى في البطولة في 1974.
تاريخ مواجهات المنتخبين:
– التقى المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأسترالي سبع مرات منذ 1988 وفاز المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية خمس مرات وتعادل الفريقان مرة واحدة.
– لم يتقابل الفريقان في كأس العالم من قبل لكن الأرجنتين فازت في جولة فاصلة من لقاءين وتأهلت بناء على ذلك لنهائيات 1994.