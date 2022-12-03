بالفيديو.. أمير عسير: مقولة “عسير منطقة موسمية” أصبحت من الماضي.. وهذا الدليل

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال اليوم السبت، على أهمية تهيئة ظروف الاستثمار في المنطقة، التي أصبحت حالياً جاهزة لاستقبال الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن مقولة “إن عسير منطقة موسمية” أصبحت من الماضي، وأنها غير صحيحة، والدليل على ذلك أنه رغم وصول درجات الحرارة أمس إلى 12 درجة مئوية إلا أن المطاعم وكل شيء مفتوح، فالأمر إذن مرتبط بتوفير الفرصة لحياة الناس.
وأضاف، خلال كلمته بمنتدى عسير للاستثمار، الذي انطلق اليوم أنه لم يستطع الحديث خلال 3 سنوات عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة، ولكن الفرصة أصبحت مواتية حالياً بعد الجاهزية، وتوفر تلك الفرص الواعدة، مؤكداً، أن المنتدى أقيم بعد أن أكملت المنطقة استعداداتها في تهيئة البنية التحتية.وفق “أخبار 24”.
وانطلق اليوم المنتدى، الذي يركّز على الاستثمار في قطاع السياحة؛ ويهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية في عسير، برعاية أمير المنطقة، وبحضور وزراء الاستثمار والسياحة والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زراب بولوليكاشفيلي.