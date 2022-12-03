نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التعليم” تعلن جدول الحصص الدراسية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني
03/12/2022   10:52 م

“التعليم” تعلن جدول الحصص الدراسية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

+ = -
573

أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية لكافة المراحل الدراسية بدءًا من الصفوف الأولى الابتدائية مروراً بالمرحلة المتوسطة والثانوية والتربية الخاصة والتعليم المستمر.

وأضافت الوزارة أن هذا الجدول يشمل دروس الحصص اليومية من الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني، والتي سيتم عرضها عبر قنوات “عين” على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.

ونوهت بأنه يمكن متابعة هذه الحصص عبر رابط القناة على موقع “يوتيوب”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة دراسية:

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن جدول الحصص الدراسية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239516.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.