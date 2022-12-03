“التعليم” تعلن جدول الحصص الدراسية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية لكافة المراحل الدراسية بدءًا من الصفوف الأولى الابتدائية مروراً بالمرحلة المتوسطة والثانوية والتربية الخاصة والتعليم المستمر.
وأضافت الوزارة أن هذا الجدول يشمل دروس الحصص اليومية من الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني، والتي سيتم عرضها عبر قنوات “عين” على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.
ونوهت بأنه يمكن متابعة هذه الحصص عبر رابط القناة على موقع “يوتيوب”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة دراسية:
جداول الحصص اليومية لمراحل #التعليم العام للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني عبر الرابط : https://t.co/vweI00sUBl
إضافة لبث مباشر عبر #قنوات_عين من الساعة 7:00 صباحاً، أو عبر اليوتيوب:https://t.co/wUKaD5ZPlv أو #منصة_مدرستي
— قناة عين (@iEN_tv) December 3, 2022
وفق “أخبار 24”.