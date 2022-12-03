“الراجحي” يرعى مهرجان المسرح الخليجي السادس لذوي الإعاقة

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مهرجان المسرح الخليجي السادس للأشخاص ذوي الإعاقة على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد “الراجحي” أن القيادة أولت اهتماما كبيراً بهذه الفئة من خلال تقديم العديد من المبادرات والبرامج، وتوفير كافة الخدمات، وتحقيق تكافؤ الفرص أمامهم مع بقية أفراد المجتمع، من خلال 7 أنظمة تضمن حقوقهم، وترعى شؤونهم بالتكامل بين مؤسسات الدولة.
وأوضح أن المملكة تستضيف هذه الدورة للمرة الأولى؛ بهدف اكتشاف وتنمية مواهب أبناء الوطن من ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الفنون المتعلقة بالمسرح، ورفع نسبة مشاركتهم في الفعاليات الثقافية، وزيادة اندماجهم في المجتمع، والسعي إلى تمكينهم لإثراء الحركة المسرحية الخليجية، والتعبير عن إراداتهم في صناعة المواقف الاتصالية.
من جانبه؛ قال الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هشام الحيدري: إن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزّأ من المجتمع، ولهم حق المشاركة في مسارحها، حضوراً وتمثيلاً وعملاً مع الجميع، بما يعزز اندماجهم في المجتمع والتزام المملكة بالاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
فيما نوه مدير المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي عامر الحجري بمشاركة دول مجلس التعاون في هذا المهرجان؛ الذي يعكس الاهتمام والحرص بضرورة الالتزام بالواجبات كافة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والسعي نحو تمكينهم، وتوفير الفرص المناسبة لهم بمختلف أنواعها؛ لإطلاق طاقاتهم ومواهبهم.
حضر الحفل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية، وسفيرَا دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وعدد من المسؤولين، ووفود الدول المشاركة في المهرجان.
وفق “أخبار 24”.